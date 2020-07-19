Черноморский флот РФ начал отслеживать американский эсминец, следующий на "Sea Breeze-2020"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США USS Porter, который в воскресенье зашел в Черном море. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, передает УНН со ссылкой на российское федеральное агентство ТАСС.
“Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа „Орли Берк“) ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря”, — говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье Шестой флот ВМС США сообщил, что ракетный эсминец Porter направился в Черное море для участия в проводимых уже в 20-й раз учениях с Украиной Sea Breeze-2020. Ожидается, что в учениях, которые пройдут с 20 по 26 июля, примут участие 2 тыс. военнослужащих, 27 кораблей и 19 самолетов из девяти стран: Украины, Болгарии, Грузии, Испании, Норвегии, Румынии, США, Турции и Франции.