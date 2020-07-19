Чорноморський флот РФ почав відстежувати американський есмінець, який прямує на "Sea Breeze-2020"

“Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до спостереження за діями есмінця ОРО (ПРО) Porter (типу „Орлі Берк“) ВМС США, який зайшов о 19:45 19 липня 2020 року в акваторію Чорного моря”, — йдеться в повідомленні.

Раніше в неділю Шостий флот ВМС США повідомив, що ракетний есмінець Porter попрямував в Чорне море для участі в проведених вже у 20-й раз навчаннях з Україною Sea Breeze-2020. Очікується, що в навчаннях, які пройдуть з 20 по 26 липня, візьмуть участь 2 тис. військовослужбовців, 27 кораблів і 19 літаків з дев’яти країн: України, Болгарії, Грузії, Іспанії, Норвегії, Румунії, США, Туреччини та Франції.