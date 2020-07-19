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19 березня, 18:06 • 130148 перегляди

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19 березня, 14:10 • 112416 перегляди

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19 березня, 10:24 • 126974 перегляди

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Чорноморський флот РФ почав відстежувати американський есмінець, який прямує на "Sea Breeze-2020"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Сили Чорноморського флоту приступили до спостереження за есмінцем ВМС США USS Porter, який у неділю зайшов в Чорне море. Про це йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною Росії, передає УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС.

“Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до спостереження за діями есмінця ОРО (ПРО) Porter (типу „Орлі Берк“) ВМС США, який зайшов о 19:45 19 липня 2020 року в акваторію Чорного моря”, — йдеться в повідомленні.

Раніше в неділю Шостий флот ВМС США повідомив, що ракетний есмінець Porter попрямував в Чорне море для участі в проведених вже у 20-й раз навчаннях з Україною Sea Breeze-2020. Очікується, що в навчаннях, які пройдуть з 20 по 26 липня, візьмуть участь 2 тис. військовослужбовців, 27 кораблів і 19 літаків з дев’яти країн: України, Болгарії, Грузії, Іспанії, Норвегії, Румунії, США, Туреччини та Франції.

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