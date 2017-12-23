"Черноморец" назначил нового тренера

Помощниками Фролова станет Константин Балабанов и Андрей Глущенко.

45-летний Фролов в "Черноморце" в 2005-2010 годах тренировал молодежный состав и вторую команду. "Молодежка" становилась третьим призером чемпионата Украины.

Кроме того, специалист возглавлял юношескую сборную Казахстана (U-17), грузинские клубы "Шукуров" (Кобулети) и "Динамо" (Батуми). С августа 2015 по май 2017 работал спортивным директором СДЮШОР "Черноморец". С 9 ноября 2017 было старшим тренером молодежного состава "Черноморца".

Напомним, что предыдущий пост наставника покинул белорус Олег Дулуб.