"Чорноморець" призначив нового тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Новим головним наставником одеського "Чорноморця" призначено Костянтина Фролова, який раніше працював з молодіжним складом клубу. Про це інформує сайт "моряків", передає УНН.
Помічниками Фролова стане Костянтин Балабанов і Андрій Глущенко.
45-річний Фролов у "Чорноморці" в 2005-2010 роках тренував молодіжний склад і другу команду. "Молодіжка" ставала третім призером чемпіонату України.
Окрім того, фахівець очолював юнацьку збірну Казахстану (U-17), грузинські клуби "Шукуров" (Кобулеті) і "Динамо" (Батумі). З серпня 2015 року по травень 2017 року працював спортивним директором СДЮШОР "Чорноморець". З 9 листопада 2017 року було старшим тренером молодіжного складу "Чорноморця".
Нагадаємо, що попередній пост наставника покинув білорус Олег Дулуб.