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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Чорноморець" призначив нового тренера

Київ • УНН

 • 13535 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Новим головним наставником одеського "Чорноморця" призначено Костянтина Фролова, який раніше працював з молодіжним складом клубу. Про це інформує сайт "моряків", передає УНН.

"Чорноморець" призначив нового тренера

Помічниками Фролова стане Костянтин Балабанов і Андрій Глущенко.

45-річний Фролов у "Чорноморці" в 2005-2010 роках тренував молодіжний склад і другу команду. "Молодіжка" ставала третім призером чемпіонату України.

Окрім того, фахівець очолював юнацьку збірну Казахстану (U-17), грузинські клуби "Шукуров" (Кобулеті) і "Динамо" (Батумі). З серпня 2015 року по травень 2017 року працював спортивним директором СДЮШОР "Чорноморець". З 9 листопада 2017 року було старшим тренером молодіжного складу "Чорноморця".

Нагадаємо, що попередній пост наставника покинув білорус Олег Дулуб.

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