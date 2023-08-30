Черногория отказала россии в экстрадиции бывшего полковника фсб

Детали

Черногория отказала россии в экстрадиции бывшего сотрудника инспекторского управления кадровой службы фсб рф Дмитрия Сенина. Об этом заявлено после заседания Военного суда в Подгорице, который заочно рассматривает дело Сенина.

Сенин получил в Черногории политическое убежище, из-за чего страна отказала рф в его экстрадиции. Кроме того, об отказе также стало известно на заседании 235-го гарнизонного военного суда москвы, где заочно рассматривают уголовное дело о дезертирстве в отношении Сенина, пишут рос СМИ.

Добавим

Дмитрий Сенин, бывший полковник фсб, арестованный по международному ордеру в июне 2021 года, получил в Черногории политическое убежище, поскольку ранее якобы подвергался преследованиям в россии по политическим мотивам. В россии Сенина обвиняют в дезертирстве, поэтому в случае экстрадиции на родину он может сесть на 7 лет.

Сенин покинул россию в феврале 2017 года из-за опасений ареста в связи с уголовным расследованием его друга и родственника, полковника мвд Дмитрия Захарченко. Он выехал из страны под именем Тимура Кудасова через российско-грузинскую границу 23 февраля 2017 года.

российские медиа пишут, что после его исчезновения спецслужбы либо не знали, либо делали вид, что не знают о побеге их коллеги за границу три года. Только в декабре 2020 года оперативники службы внутренней безопасности фсб выяснили, что их соотечественник пользуется паспортом, выписанным на другое имя.

Полгода спустя, 28 июня 2021 года, имя беглеца внесли в международный список разыскиваемых лиц, а 4 сентября 2022 года Сенина задержали в Черногории.

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