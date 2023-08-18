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У Чорногорії найбільше інвестицій надходить від росіян

У Чорногорії найбільше інвестицій надходить від росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. За даними центрального банку Чорногорії, за пів року найбільшим іноземним інвестором країни стали росіяни, що активно скуповують тамтешню нерухомість, передає УНН з посиланням на Polskie Radio.

Деталі

Як повідомляє центральний банк Чорногорії, громадяни росії посіли перше місце за обсягом коштів, вкладених в першому півріччі цього року. Найчастіше гроші витрачалися на купівлю нерухомості. росіяни інвестували понад 50 мільйонів євро і це майже на третину більше, ніж вклали швейцарці.

Доповнення

Водночас американські інтереси в Чорногорії зазнали удару. Останнім часом у багатьох місцях столиці Чорногорії з’явилися незвичайні білборди. Чорногорською та російською мовами оголошено винагороду до десяти мільйонів доларів за інформацію, яка проллє нове світло на кібератаки проти американських інтересів.

Особливо це стосується терактів, які сталися в Чорногорії минулого серпня. Тоді була атакована ІТ-мережа уряду в Подгориці, після чого на багато місяців був заблокований доступ до вебсайтів і електронної пошти багатьох установ.

Повідомлення опублікувало посольство США в Чорногорії. Це має допомогти американським службам боротися з надзвичайно активною кіберзлочинністю.

Інформація, отримана під час таких акцій, як у Подгориці, має допомогти американцям опечатати державні ІТ-системи. Винагорода, яку згідно з американським оголошенням також можна отримати в криптовалютах, залежатиме від достовірності отриманої інформації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий президент Чорногорії: в країні немає нікого, хто міг би підтримати вторгнення росії в Україну

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