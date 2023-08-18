В Черногории больше всего инвестиций поступает от россиян

Детали

Как сообщает центральный банк Черногории, граждане россии заняли первое место по объему средств, вложенных в первом полугодии этого года. Чаще всего деньги тратились на покупку недвижимости. россияне инвестировали более 50 миллионов евро и это почти на треть больше, чем вложили швейцарцы.

Дополнение

В то же время американские интересы в Черногории подверглись удару. В последнее время во многих местах столицы Черногории появились необычные билборды. На черногорском и русском языках объявлено вознаграждение до десяти миллионов долларов за информацию, которая прольет новый свет на кибератаки против американских интересов.

Особенно это касается терактов, которые произошли в Черногории в прошлом августе. Тогда была атакована ИТ-сеть правительства в Подгорице, после чего на многие месяцы был заблокирован доступ к веб-сайтам и электронной почте многих учреждений.

Сообщение опубликовало посольство США в Черногории. Это должно помочь американским службам бороться с чрезвычайно активной киберпреступностью.

Информация, полученная во время таких акций, как в Подгорице, должна помочь американцам опечатать государственные ИТ-системы. Вознаграждение, которое согласно американскому объявлению также можно получить в криптовалюте, будет зависеть от достоверности полученной информации.

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