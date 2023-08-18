В Черногории больше всего инвестиций поступает от россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По данным центрального банка Черногории, за полгода крупнейшим иностранным инвестором страны стали россияне, активно скупающие недвижимость, передает УНН со ссылкой на Polskie Radio.
Детали
Как сообщает центральный банк Черногории, граждане россии заняли первое место по объему средств, вложенных в первом полугодии этого года. Чаще всего деньги тратились на покупку недвижимости. россияне инвестировали более 50 миллионов евро и это почти на треть больше, чем вложили швейцарцы.
Дополнение
В то же время американские интересы в Черногории подверглись удару. В последнее время во многих местах столицы Черногории появились необычные билборды. На черногорском и русском языках объявлено вознаграждение до десяти миллионов долларов за информацию, которая прольет новый свет на кибератаки против американских интересов.
Особенно это касается терактов, которые произошли в Черногории в прошлом августе. Тогда была атакована ИТ-сеть правительства в Подгорице, после чего на многие месяцы был заблокирован доступ к веб-сайтам и электронной почте многих учреждений.
Сообщение опубликовало посольство США в Черногории. Это должно помочь американским службам бороться с чрезвычайно активной киберпреступностью.
Информация, полученная во время таких акций, как в Подгорице, должна помочь американцам опечатать государственные ИТ-системы. Вознаграждение, которое согласно американскому объявлению также можно получить в криптовалюте, будет зависеть от достоверности полученной информации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый президент Черногории: в стране нет никого, кто мог бы поддержать вторжение россии в Украину