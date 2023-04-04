Новый президент Черногории: в стране нет никого, кто мог бы поддержать вторжение россии в Украину

ukru
13:08 • 4516 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 13314 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 33972 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 104154 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 131540 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 120902 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134750 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117098 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131477 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125371 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 137047 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 119566 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 122155 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 117990 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 115836 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 214215 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 244832 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 184154 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 189965 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 225585 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 12489 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 81373 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112528 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120590 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136085 просмотра
Актуальное
Новый президент Черногории: в стране нет никого, кто мог бы поддержать вторжение россии в Украину

Новый президент Черногории: в стране нет никого, кто мог бы поддержать вторжение россии в Украину

Киев • УНН

 • 933405 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Избранный президент Черногории Яков Милатович обещает ускорить заявку страны на членство в Европейском союзе и придерживаться политики блока в отношении россии в связи с ее вторжением в Украину. В то же время Милатович заявляет, что будет выступать за укрепление связей с Сербией и другими балканскими соседями. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Цитата

"Одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Черногории, как и меня как нового президента страны, будет ускорение вступления страны в ЕС, чтобы Черногория, надеюсь, стала следующим членом ЕС в течение следующих пяти лет моего мандата", - сказал Милатович в интервью Associated Press.

Детали

Приверженность избранного президента к членству в ЕС опровергает широко распространенные обвинения прозападных групп в Черногории и Сербии в том, что он является марионеткой пророссийского руководства в Белграде.

Милатович сказал, что ключевыми причинами поражения Джукановича были его давняя власть, а также обвинения в безудержной коррупции на протяжении всего его правления.

"Вот почему мы любим говорить, что победили одного из последних диктаторов в Европе", - сказал Милатович. "Вот почему я искренне верю, что вчерашняя победа в этом крошечном балканском государстве — это также великая европейская победа, победа европейских ценностей".

Милатович заявил, что его предшественник "действительно является символом режима, который управлял страной с помощью организованной преступности и коррупции".

"Эти три вещи, значительный экономический спад, организованная преступность и коррупция, а также очень медленная европейская интеграция - символы режима (Джукановича)", - сказал он.

Милатович сказал, что будет пытаться наладить отношения с Сербией, а также с другими соседними балканскими государствами.

"Я считаю, что будущее всех западно-балканских стран — в ЕС, и я думаю, что Черногория, наверное, станет первой страной, которая войдет в ЕС".

Относительно отношений с россией, Милатович напомнил, что "Черногория решительно, на 100% проводит внешнюю политику ЕС, и это останется".

"Поэтому полноценная политика ЕС - это та, которую Черногория должна проводить в будущем, и это особенно важно сейчас, когда речь идет о российской агрессии против Украины", - сказал он. "В Европе и, очевидно, в Черногории нет никого, кто мог бы поддержать вторжение одной страны против другой суверенной страны".

Дополнение

Милатович, 36-летний экономист, получивший образование на Западе, победил во втором туре президентских выборов в Черногории в воскресенье, победив прозападного действующего президента Мило Джукановича, который находится у власти более трех десятилетий.

Политический новичок, которого поддержало правящее большинство Черногории, в которое входили просербские и пророссийские группы, Милатович, по данным независимых социологических опросов, набрал около 60% голосов. Джуканович признал поражение. Официальные результаты ожидаются позже на этой неделе.

Это было первое поражение Джукановича на выборах. Он дважды был президентом страны и семь раз премьер-министром.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы