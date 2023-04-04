Новый президент Черногории: в стране нет никого, кто мог бы поддержать вторжение россии в Украину

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"Одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Черногории, как и меня как нового президента страны, будет ускорение вступления страны в ЕС, чтобы Черногория, надеюсь, стала следующим членом ЕС в течение следующих пяти лет моего мандата", - сказал Милатович в интервью Associated Press.

Детали

Приверженность избранного президента к членству в ЕС опровергает широко распространенные обвинения прозападных групп в Черногории и Сербии в том, что он является марионеткой пророссийского руководства в Белграде.

Милатович сказал, что ключевыми причинами поражения Джукановича были его давняя власть, а также обвинения в безудержной коррупции на протяжении всего его правления.

"Вот почему мы любим говорить, что победили одного из последних диктаторов в Европе", - сказал Милатович. "Вот почему я искренне верю, что вчерашняя победа в этом крошечном балканском государстве — это также великая европейская победа, победа европейских ценностей".

Милатович заявил, что его предшественник "действительно является символом режима, который управлял страной с помощью организованной преступности и коррупции".

"Эти три вещи, значительный экономический спад, организованная преступность и коррупция, а также очень медленная европейская интеграция - символы режима (Джукановича)", - сказал он.

Милатович сказал, что будет пытаться наладить отношения с Сербией, а также с другими соседними балканскими государствами.

"Я считаю, что будущее всех западно-балканских стран — в ЕС, и я думаю, что Черногория, наверное, станет первой страной, которая войдет в ЕС".

Относительно отношений с россией, Милатович напомнил, что "Черногория решительно, на 100% проводит внешнюю политику ЕС, и это останется".

"Поэтому полноценная политика ЕС - это та, которую Черногория должна проводить в будущем, и это особенно важно сейчас, когда речь идет о российской агрессии против Украины", - сказал он. "В Европе и, очевидно, в Черногории нет никого, кто мог бы поддержать вторжение одной страны против другой суверенной страны".

Дополнение

Милатович, 36-летний экономист, получивший образование на Западе, победил во втором туре президентских выборов в Черногории в воскресенье, победив прозападного действующего президента Мило Джукановича, который находится у власти более трех десятилетий.

Политический новичок, которого поддержало правящее большинство Черногории, в которое входили просербские и пророссийские группы, Милатович, по данным независимых социологических опросов, набрал около 60% голосов. Джуканович признал поражение. Официальные результаты ожидаются позже на этой неделе.

Это было первое поражение Джукановича на выборах. Он дважды был президентом страны и семь раз премьер-министром.