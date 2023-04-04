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Новий президент Чорногорії: в країні немає нікого, хто міг би підтримати вторгнення росії в Україну

Новий президент Чорногорії: в країні немає нікого, хто міг би підтримати вторгнення росії в Україну

Київ • УНН

 • 933408 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Обраний президент Чорногорії Яков Мілатович обіцяє прискорити заявку країни на членство в Європейському союзі та дотримуватись політики блоку щодо росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. Водночас Мілатович заявляє, що виступатиме за зміцнення зв'язків із Сербією та іншими балканськими сусідами. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Цитата

"Одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів Чорногорії, як і мене як нового президента країни, буде прискорення вступу країни до ЄС, щоб Чорногорія, сподіваюся, стала наступним членом ЄС упродовж наступних п'яти років мого мандату", - сказав Мілатович в інтерв'ю Associated Press.

Деталі

Прихильність обраного президента до членства в ЄС спростовує широко поширені звинувачення прозахідних груп у Чорногорії та Сербії в тому, що він є маріонеткою проросійського керівництва в Белграді.

Мілатович сказав, що ключовими причинами поразки Джукановича були його давня влада, а також звинувачення у нестримній корупції протягом усього його правління.

"От чому ми любимо говорити, що перемогли одного з останніх диктаторів у Європі", - сказав Мілатович. "Ось чому я щиро вірю, що вчорашня перемога у цій крихітній балканській державі — це також велика європейська перемога, перемога європейських цінностей".

Мілатович заявив, що його попередник "справді є символом режиму, який керував країною за допомогою організованої злочинності та корупції".

"Ці три речі, значний економічний спад, організована злочинність та корупція, а також дуже повільна європейська інтеграція - символи режиму (Джукановича)", - сказав він.

Мілатович сказав, що намагатиметься налагодити відносини з Сербією, а також з іншими сусідніми балканськими державами.

"Я вважаю, що майбутнє всіх західно-балканських країн — у ЄС, і я думаю, що Чорногорія, напевно, стане першою країною, яка увійде до ЄС".

Щодо відносин з росією, Мілатович нагадав, що "Чорногорія рішуче, на 100% проводить зовнішню політику ЄС, і це залишиться".

"Тому повноцінна політика ЄС - це та, яку Чорногорія має проводити в майбутньому, і це особливо важливо зараз, коли йдеться про російську агресію проти України", - сказав він. "У Європі і, очевидно, в Чорногорії немає нікого, хто міг би підтримати вторгнення однієї країни проти іншої суверенної країни".

Доповнення

Мілатович, 36-річний економіст, який здобув освіту на Заході, переміг у другому турі президентських виборів у Чорногорії в неділю, перемігши прозахідного чинного президента Міло Джукановича, який перебуває при владі більше трьох десятиліть.

Політичний новачок, якого підтримала правляча більшість Чорногорії, до якої входили просербські та проросійські групи, Мілатович, за даними незалежних соціологічних опитувань, набрав близько 60% голосів. Джуканович визнав поразку. Офіційні результати очікуються пізніше цього тижня.

Це була перша поразка Джукановича на виборах. Він двічі був президентом країни та сім разів прем'єр-міністром.

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