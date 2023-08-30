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Чорногорія відмовила росії в екстрадиції колишнього полковника фсб

Чорногорія відмовила росії в екстрадиції колишнього полковника фсб

Київ • УНН

 • 722582 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Влада Чорногорії відмовилася екстрадувати до росії колишнього полковника фсб рф Дмитра Сеніна. Як повідомляється, в Чорногорії він отримав статус біженця, а в рф – дезертира, повідомляє Радіо Свобода, пише УНН

Деталі

Чорногорія відмовила росії в екстрадиції колишнього співробітника інспекторського управління кадрової служби фсб рф Дмитра Сеніна. Про це заявлено після засідання Військового суду в Подгориці, який заочно розглядає справу Сеніна.

Сенін отримав у Чорногорії політичний притулок, через що країна відмовила рф у його екстрадиції. Крім того, про відмову також стало відомо на засіданні 235-го гарнізонного військового суду москви, де заочно розглядають кримінальну справу про дезертирство щодо Сеніна, пишуть рос ЗМІ.

Додамо

Дмитро Сенін, колишній полковник фсб, заарештований за міжнародним ордером у червні 2021 року, отримав у Чорногорії політичний притулок, оскільки раніше нібито зазнавав переслідувань у росії з політичних мотивів. У росії Сеніна звинувачують у дезертирстві, тому в разі екстрадиції на батьківщину він може сісти на 7 років.

Сенін покинув росію в лютому 2017 року через побоювання арешту у зв'язку з кримінальним розслідуванням його друга і родича, полковника МВС Дмитра Захарченка. Він виїхав із країни під ім'ям Тимура Кудасова через російсько-грузинський кордон 23 лютого 2017 року.

російські медіа пишуть, що після його зникнення спецслужби або не знали, або вдавали, що не знають про втечу їхнього колеги за кордон три роки. Тільки в грудні 2020 року оперативники служби внутрішньої безпеки фсб з'ясували, що їхній співвітчизник користується паспортом, виписаним на інше ім'я.

За пів року пізніше, 28 червня 2021 року, ім'я втікача внесли в міжнародний список розшукуваних осіб, а 4 вересня 2022 року Сеніна затримали в Чорногорії.

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