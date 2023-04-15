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Почему утечка документов не повлияет на контрнаступление Украины: в Центре стратегических коммуникаций объяснили

Почему утечка документов не повлияет на контрнаступление Украины: в Центре стратегических коммуникаций объяснили

Киев • УНН

 • 1031377 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, почему утечка секретных документов Пентагона никак не повлияет и не навредит контрнаступлению Украины, передает УНН.

Детали

В частности, дело об аресте подозреваемого в утечке документов сотрудника 102-го разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии США в Массачусетсе Джека Тейшейры не повлияет на решимость и готовность Сил обороны Украины к дальнейшей борьбе против российских оккупантов.

В Центре объясняют, что дело Тейшейры не дает основания говорить о существовании какой-то сети российской агентуры с доступом к секретным документам Объединенного комитета начальников штабов США. Это единичный случай, который не будет представлять угрозы в будущем.

"Слитые" документы частично содержат информацию из открытых источников, а частично давно устарели. Поэтому россия не сможет воспользоваться ими в ущерб Украине.

В обнародованных документах есть как минимум один очевидный признак подделки (о соотношении потерь Украины и россии). Поэтому не исключено, что и остальная часть утечки является дезинформацией.

Указанные в документах потребности Сил обороны Украины в современном западном вооружении не просто несекретны, а наоборот - регулярно публично озвучиваются Киевом как призыв активизировать помощь.

Подробные обстоятельства утечки расследует американская сторона, Киев вполне доверяет партнерам.

Дополнение

В США назначили суд над подозреваемым в "сливе" секретных документов Пентагона.

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