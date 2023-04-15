Почему утечка документов не повлияет на контрнаступление Украины: в Центре стратегических коммуникаций объяснили
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, почему утечка секретных документов Пентагона никак не повлияет и не навредит контрнаступлению Украины, передает УНН.
Детали
В частности, дело об аресте подозреваемого в утечке документов сотрудника 102-го разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии США в Массачусетсе Джека Тейшейры не повлияет на решимость и готовность Сил обороны Украины к дальнейшей борьбе против российских оккупантов.
В Центре объясняют, что дело Тейшейры не дает основания говорить о существовании какой-то сети российской агентуры с доступом к секретным документам Объединенного комитета начальников штабов США. Это единичный случай, который не будет представлять угрозы в будущем.
"Слитые" документы частично содержат информацию из открытых источников, а частично давно устарели. Поэтому россия не сможет воспользоваться ими в ущерб Украине.
В обнародованных документах есть как минимум один очевидный признак подделки (о соотношении потерь Украины и россии). Поэтому не исключено, что и остальная часть утечки является дезинформацией.
Указанные в документах потребности Сил обороны Украины в современном западном вооружении не просто несекретны, а наоборот - регулярно публично озвучиваются Киевом как призыв активизировать помощь.
Подробные обстоятельства утечки расследует американская сторона, Киев вполне доверяет партнерам.
Дополнение
В США назначили суд над подозреваемым в "сливе" секретных документов Пентагона.