Чому витік документів не вплине на контрнаступ України: у Центрі стратегічних комунікацій пояснили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, чому витік секретних документів Пентагона ніяк не вплине та не нашкодить контрнаступу України, передає УНН.
Деталі
Зокрема, справа стосовно арешту підозрюваного до витоку документів співробітника 102-го розвідувального підрозділу ВПС Національної гвардії США в Массачусетсі Джека Тейшейри не вплине на рішучість та готовність Сил оборони України до подальшої боротьби проти російських окупантів.
У Центрі пояснюють, що справа Тейшейри не дає підстави говорити про існування якоїсь мережі російської агентури з доступом до секретних документів Об'єднаного комітету начальників штабів США. Це поодинокий випадок, який не становитиме загрози у майбутньому.
"Злиті" документи частково містять інформацію з відкритих джерел, а частково давно застаріли. Тому росія не зможе скористатися ними на шкоду Україні.
В оприлюднених документах є щонайменше одна очевидна ознака підробки (про співвідношення втрат України та росії). Тож не виключено, що і інша частина витоку є дезінформацією.
Зазначені в документах потреби Сил оборони України в сучасному західному озброєнні є не просто несекретні, а навпаки - регулярно публічно озвучуються Києвом як заклик активізувати допомогу.
Детальні обставини витоку розслідує американська сторона, Київ цілком довіряє партнерам.
Доповнення
У США призначили суд над підозрюваним у "зливі" секретних документів Пентагону.