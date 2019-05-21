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Мужчине грозит пожизненное заключение за убийство полицейского

Киев  •  УНН

 • 13204 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. По результатам расследования в суд направлено обвинительное заключение по умышленному убийству полицейского Национальной полиции Украины. Задержанному инкриминируют совершение преступлений по четырем статьям УКУ, сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

В июле 2018 года в Шевченковском районе города Киева в салоне собственного автомобиля был убит подполковник полиции, на следующий день полицейские задержали подозреваемого.

В ходе досудебного расследования следователи собрали доказательную базу о причастности к преступлению 49-летнего жителя Киевской области.

Полицейские установили, что мужчина совершил преступление с целью завладения имуществом потерпевшего. Кроме того, подозреваемый уже 11 раз был осужден за совершение умышленных преступлений. Имея криминальный опыт и некоторое понимание хода следственных действий, злоумышленник пытался запутать полицейских. Чтобы избежать ответственности, подозреваемый попытался уничтожить доказательства своей причастности к преступлению. Сразу после совершения убийства он разобрал орудие преступления - пистолет и закопал его части в разных местах прилегающей лесной зоны в пригороде Киева.

Когда полицейские вышли на его след, злоумышленник предоставил пистолет, который не имел никакого отношения к преступлению. Однако совместными усилиями следователей, оперативников и экспертов Государственного научного исследовательского экспертно-криминалистического центра удалось выявить истинное орудие преступления, а вместе с тем и другие неопровержимые доказательства причастности к его совершению.

Вчера обвинительный акт в отношении подозреваемого был направлен в суд.

Сейчас мужчине инкриминируют совершение уголовных преступлений предусмотренных ч.2 ст.115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений), ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.1 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч.4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Как сообщал УНН, в Киевской области застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции.

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