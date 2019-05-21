Чоловіку загрожує довічне ув'язнення за вбивство поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. За результатом розслідування до суду направлено обвинувальний акт щодо умисного вбивства поліцейського Національної поліції України. Затриманому інкримінують вчинення злочинів за чотирма статтями ККУ, повідомляє прес-служба Нацполіції, передає УНН.
У липні 2018 року у Шевченківському районі міста Києва в салоні власного автомобіля був вбитий підполковник поліції, наступного дня поліцейські затримали підозрюваного.
У ході досудового розслідування слідчі зібрали доказову базу щодо причетності до злочину 49-річного мешканця Київщини.
Поліцейські встановили, що чоловік вчинив злочин з метою заволодіння майном потерпілого. Окрім того, підозрюваний вже 11 разів був засуджений за вчинення умисних злочинів. Маючи кримінальний досвід та деяке розуміння ходу слідчих дій, зловмисник намагався заплутати поліцейських. Аби уникнути відповідальності, підозрюваний спробував знищити докази своєї причетності злочину. Одразу після скоєння вбивства він розібрав знаряддя злочину - пістолет та закопав його частини в різних місцях прилеглої лісової зони у передмісті Києва.
Коли поліцейські вийшли на його слід, зловмисник надав пістолет, який не мав жодного відношення до злочину. Однак спільними зусиллями слідчих, оперативників та експертів Державного наукового дослідного експертно-криміналістичного центру вдалось виявити справжнє знаряддя злочину, а водночас й інші неспростовні докази причетності до його скоєння.
Вчора обвинувальний акт щодо підозрюваного було скеровано до суду.
Наразі чоловіку інкримінують вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів), ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч.4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує довічне ув’язнення.
Як повідомляв УНН, на Київщині застрелили заступника начальника Баришівського відділення поліції.