На Київщині застрелили заступника начальника Баришівського відділення поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У ніч на 5 травня невідома особа спричинила смертельне поранення заступнику начальника Баришівського відділення поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Встановлено, що працівник поліції на той час перебував поза службою в одному з кафе Баришівки. Коли чоловік вийшов на терасу, в нього здійснили постріл у шию.
На жаль, медики не змогли врятувати йому життя.
Як повідомили у прес-службі, наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.
За фактом навмисного вбивства поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.