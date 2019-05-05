В Киевской области застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 62676 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 91039 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101233 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103174 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126475 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112540 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138403 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144749 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130254 просмотра

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В Киевской области застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции

В Киевской области застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции

Киев  •  УНН

 • 32275 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В ночь на 5 мая неизвестный смертельно ранели заместителя начальника Барышевского отделение полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Установлено, что работник полиции в то время находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу, в него совершили выстрел в шею.

К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

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