Мужчине объявили подозрение за травмирование полицейского стулом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. О подозрении сообщено мужчине за причинение правоохранителю телесных повреждений, которые полицейский получил в результате того, что в него бросили стул в Вышгороде Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Вишгородским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры Киевской области лице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины, то есть в умышленном причинении сотруднику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Происшествие имело место ночью 6 мая в одном из заведений отдыха Вышгорода.
"Указанный сотрудник районного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, прибыв по вызову на место, обнаружил двух местных жителей, которые совершали неправомерные действия в отношении работницы заведения. По требованию правоохранителей прекратить неправомерные действия, мужчины вели себя агрессивно и вызывающе, продолжили выражаться нецензурной бранью в сторону полицейских и работницы заведения, а один из них взял стул и бросил им в полицейского. В результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре детали инцидента.
Местного жителя, который совершал неправомерные действия, как отмечается, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
"На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - указали в полиции.
Напомним, в Киевской области застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции.