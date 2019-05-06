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На Київщині чоловік травмував поліцейського, кинувши в нього стілець

На Київщині чоловік травмував поліцейського, кинувши в нього стілець

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На Київщині чоловік травмував поліцейського, кинувши в нього стілець. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту поліції Київської області у Facebook.

Подія сталася в одній з кав’ярень міста Вишгород о 2:34 – двоє чоловіків напідпитку відмовлялися залишати кафе, яке зачинялось. Працівник закладу викликав поліцію охорони.

Зазначається, що правоохоронці намагалися втихомирити хуліганів, однак чоловіки на зауваження не реагували: хапали працівників поліції за формений одяг і намагалися дістати табельну зброю з кобури.

Потім один з них схопив стілець і влучив ним в правоохоронця, внаслідок чого поліцейський отримав травму голови.
Працівника поліції доправили до медичного закладу, його життю нічого не загрожує.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. 30-річного зловмисника затримали, йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.

Нагадаємо, на Київщині застрелили заступника начальника Баришівського відділення поліції. 

Українські Національні Новини

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