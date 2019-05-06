На Київщині чоловік травмував поліцейського, кинувши в нього стілець
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Київщині чоловік травмував поліцейського, кинувши в нього стілець. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту поліції Київської області у Facebook.
Подія сталася в одній з кав’ярень міста Вишгород о 2:34 – двоє чоловіків напідпитку відмовлялися залишати кафе, яке зачинялось. Працівник закладу викликав поліцію охорони.
Зазначається, що правоохоронці намагалися втихомирити хуліганів, однак чоловіки на зауваження не реагували: хапали працівників поліції за формений одяг і намагалися дістати табельну зброю з кобури.
Потім один з них схопив стілець і влучив ним в правоохоронця, внаслідок чого поліцейський отримав травму голови.
Працівника поліції доправили до медичного закладу, його життю нічого не загрожує.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. 30-річного зловмисника затримали, йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.
Нагадаємо, на Київщині застрелили заступника начальника Баришівського відділення поліції.