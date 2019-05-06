В Киевской области мужчина травмировал полицейского, бросив в него стул

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 62621 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 90969 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101218 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103163 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126468 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112538 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138401 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144749 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130254 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киевской области мужчина травмировал полицейского, бросив в него стул

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. В Киевской области мужчина травмировал полицейского, бросив в него стул. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество полиции Киевской области в Facebook.

Событие произошло в одном из кафе города Вышгород в 2:34 - двое нетрезвых мужчин отказывались покидать кафе, которое закрывалось. Работник заведения вызвал полицию охраны.

Отмечается, что правоохранители пытались утихомирить хулиганов, однако мужчины на замечания не реагировали: хватали сотрудников полиции за форменную одежду и пытались достать табельное оружие из кобуры.

Затем один из них схватил стул и попал им в милиционера, в результате чего полицейский получил травму головы.
Работника полиции доставили в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. 30-летнего злоумышленника задержали, ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, в Киевской области застрелили заместителя начальника Барышевского отделение полиции.

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