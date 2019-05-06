В Киевской области мужчина травмировал полицейского, бросив в него стул

Событие произошло в одном из кафе города Вышгород в 2:34 - двое нетрезвых мужчин отказывались покидать кафе, которое закрывалось. Работник заведения вызвал полицию охраны.



Отмечается, что правоохранители пытались утихомирить хулиганов, однако мужчины на замечания не реагировали: хватали сотрудников полиции за форменную одежду и пытались достать табельное оружие из кобуры.



Затем один из них схватил стул и попал им в милиционера, в результате чего полицейский получил травму головы.

Работника полиции доставили в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. 30-летнего злоумышленника задержали, ему грозит лишение свободы до пяти лет.



Напомним, в Киевской области застрелили заместителя начальника Барышевского отделение полиции.