Чоловіку оголосили підозру за травмування поліцейського стільцем
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Про підозру повідомлено чоловіку за заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень, які поліцейський отримав у результаті того, що в нього кинули стілець у Вишгороді на Київщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
"Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, тобто в умисному заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.
Подія сталася вночі 6 травня в одному із закладів відпочинку Вишгорода.
"Вказаний працівник районного відділу Управління поліції охорони в Київській області, прибувши за викликом на місце, виявив двох місцевих жителів, які вчиняли неправомірні дії щодо працівниці закладу. На вимогу правоохоронців припинити неправомірні дії, чоловіки поводили себе агресивно та зухвало, продовжили виражатися нецензурною лайкою в бік поліцейських та працівниці закладу, а один із них взяв стілець та кинув ним у поліцейського. В результаті чого працівник поліції отримав тілесні ушкодження та доправлений до медичного закладу", - повідомили у прокуратурі деталі інциденту.
Місцевого жителя, який вчиняв неправомірні дії, як зазначається, затримано в порядку ст. 208 КПК України.
"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - вказали у поліції.
Нагадаємо, на Київщині застрелили заступника начальника Баришівського відділення поліції.