Чоловіку оголосили підозру за травмування поліцейського стільцем

КИЇВ. 7 травня. УНН. Про підозру повідомлено чоловіку за заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень, які поліцейський отримав у результаті того, що в нього кинули стілець у Вишгороді на Київщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.