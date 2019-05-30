Мужчины похитили автомобиль вместе с его владельцем
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 мая. УНН. В Кировоградской области двое местных жителей Новгородковского района угнали автомобиль, избили владельца машины, связали его и удерживали в багажном отделении угнанного авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП области, передает УНН.
Сообщение о происшествии поступило в Новгородковское отделение полиции от местного жителя. На выезде одного из населенных пунктов вблизи остановки он увидел оставленный автомобиль, в котором находился избитый мужчина.
Причастными оказались двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний. Им сообщили о подозрении и в настоящее время содержат под стражей.
Расследование, открытое в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, продолжается.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Напомним, в Кропивницком мужчину похитили и держали в гараже, требуя деньги.