Мужчины похитили автомобиль вместе с его владельцем

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Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 мая. УНН. В Кировоградской области двое местных жителей Новгородковского района угнали автомобиль, избили владельца машины, связали его и удерживали в багажном отделении угнанного авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП области, передает УНН.

Сообщение о происшествии поступило в Новгородковское отделение полиции от местного жителя. На выезде одного из населенных пунктов вблизи остановки он увидел оставленный автомобиль, в котором находился избитый мужчина.

Причастными оказались двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний. Им сообщили о подозрении и в настоящее время содержат под стражей.

Расследование, открытое в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, в Кропивницком мужчину похитили и держали в гараже, требуя деньги.

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