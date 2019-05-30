Чоловіки викрали автомобіль разом із його власником
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 травня. УНН. На Кіровоградщині двоє місцевих жителів Новгородківського району викрали автомобіль, побили власника машини, зв’язали його та утримували в багажному відділенні викраденого авто. Про це поінформували в прес-службі ГУ НП області, передає УНН.
Повідомлення про подію надійшло до Новгородківського відділення поліції від місцевого жителя. На виїзді одного з населених пунктів поблизу зупинки він побачив залишений автомобіль, в якому знаходився побитий чоловік.
Причетними виявилися двоє місцевих жителів, один із яких неповнолітній. Їм повідомили про підозру та у даний час тримають під вартою.
Розслідування, розпочате у рамках кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває.
Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Нагадаємо, у Кропивницькому чоловіка викрали і тримали у гаражі, вимагаючи гроші.