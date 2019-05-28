Чоловіка викрали і тримали у гаражі, вимагаючи гроші
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 травня. УНН. У Кропивницькому до відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її 27-річного родича викрали та утримують невідомі. Про це поінформували в прес-службі ГУ НП області, передає УНН.
Протягом доби працівники карного розшуку знайшли причетних до злочину та встановили місцезнаходження потерпілого. Викрадачами виявилися жителі обласного центру 34 та 41 років. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Чоловіки утримували заручника у гаражі на території сусідньої області, вимагаючи від нього відсоток доходу від бізнесу. За скоєне злочинцям загрожує обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Як повідомляв УНН, киянина зв'язали, щоб викрасти автомобіль.