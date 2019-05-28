Мужчину похитили и держали в гараже, вымогая деньги
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 мая. УНН. В Кропивницком в отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 27-летнего родственника похитили и удерживают неизвестные. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП области, передает УНН.
В течение суток сотрудники уголовного розыска нашли причастных к преступлению и установили местонахождение потерпевшего. Похитителями оказались жители областного центра 34 и 41 лет. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Мужчины удерживали заложника в гараже на территории соседней области, требуя от него процент дохода от бизнеса. За содеянное преступникам грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Как сообщал УНН, киевлянина связали, чтобы угнать автомобиль.