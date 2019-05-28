Мужчину похитили и держали в гараже, вымогая деньги

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 937 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 28877 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 50269 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66883 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117872 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110445 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136933 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144494 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130058 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130137 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Мужчину похитили и держали в гараже, вымогая деньги

Мужчину похитили и держали в гараже, вымогая деньги

Киев  •  УНН

 • 11086 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 мая. УНН. В Кропивницком в отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 27-летнего родственника похитили и удерживают неизвестные. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП области, передает УНН.

В течение суток сотрудники уголовного розыска нашли причастных к преступлению и установили местонахождение потерпевшего. Похитителями оказались жители областного центра 34 и 41 лет. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Мужчины удерживали заложника в гараже на территории соседней области, требуя от него процент дохода от бизнеса. За содеянное преступникам грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНН, киевлянина связали, чтобы угнать автомобиль.

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