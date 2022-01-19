Мужчины тоже болеют раком груди: врачи рассказали о причинах, диагностике и лечении болезни

Как часто мужчины болеют раком груди?

Мужчины болеют раком грудной железы реже, чем женщины. По данным Американского сообщества клинической онкологии, среди всех пациентов с раком груди представители сильного пола составляют менее 1%. То есть у женщин такая опухоль встречается в 100 раз чаще.

У женщин рак молочной железы диагностируется чаще на ранних стадиях, а вот мужчины обращаются к специалистам в большинстве случаев уже в довольно тяжелом состоянии. Главная проблема состоит в том, что мужчины реже обращают внимания на изменения в области груди, чем женщины. Плюс ко всему, о раке груди среди женщин ведется достаточно обширная информационная кампания: женщин приглашают на профилактические осмотры, выдают специальные брошюры, которые информируют о первых признаках рака. Многие мужчины даже не знают, что существует такой вид рака и поэтому зачастую слишком поздно идут к доктору.

Какие симптомы рака груди у мужчин?

Вы удивитесь, но они схожи с женскими! Это может быть опухоль в районе груди, бугристая кожа в этом месте, различные утолщения ткани железы, изменение формы груди или соска, выделения из соска, боль, а также - увеличение лимфатических узлов в подмышечной области.

Почему у мужчин может возникнуть рак груди?

Главная причина - изменения гормонального фона. Но есть и другие факторы. Один из таких – возраст. Раком груди чаще всего болеют мужчины старше 60 лет. Рак груди среди мужчин может появиться из-за избыточного веса, печеночных заболеваний, на фоне приема эстрогенов, радиационного воздействия. Также заболевание может быть спровоцировано генетической поломкой – мутацией в генах BRCA1, 2, которая может передаваться от родителей.

Как мужчине проверить себя на рак груди?

Диагностика рака груди у мужчин такая же, как и у женщин: при необходимости выполняется маммография и УЗИ молочных желез. При подозрении на рак, по назначению врача может быть выполнена биопсия и, возможно, онкомаркеры.

Как лечат рак груди у мужчин?

Вид лечения зависит от распространенности болезни. Рак груди может требовать операционного вмешательства, лучевой терапии, химиотерапии, гормональной терапии, таргетной терапии или другого лечения, которое назначается врачом при необходимости. В любом случае рак груди как у мужчин, так и у женщин – не приговор! Однако для успешного результата лечения важны своевременная диагностика и качественное лечение.

Не бойтесь и будьте здоровы!