Мужчины тоже болеют раком груди: врачи рассказали о причинах, диагностике и лечении болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Рак грудной железы встречается не только у женщин, но и у мужчин. Насколько часто болеют мужчины и как обнаружить проблему УНН рассказали специалисты Больницы израильской онкологии LISOD.
Как часто мужчины болеют раком груди?
Мужчины болеют раком грудной железы реже, чем женщины. По данным Американского сообщества клинической онкологии, среди всех пациентов с раком груди представители сильного пола составляют менее 1%. То есть у женщин такая опухоль встречается в 100 раз чаще.
У женщин рак молочной железы диагностируется чаще на ранних стадиях, а вот мужчины обращаются к специалистам в большинстве случаев уже в довольно тяжелом состоянии. Главная проблема состоит в том, что мужчины реже обращают внимания на изменения в области груди, чем женщины. Плюс ко всему, о раке груди среди женщин ведется достаточно обширная информационная кампания: женщин приглашают на профилактические осмотры, выдают специальные брошюры, которые информируют о первых признаках рака. Многие мужчины даже не знают, что существует такой вид рака и поэтому зачастую слишком поздно идут к доктору.
Какие симптомы рака груди у мужчин?
Вы удивитесь, но они схожи с женскими! Это может быть опухоль в районе груди, бугристая кожа в этом месте, различные утолщения ткани железы, изменение формы груди или соска, выделения из соска, боль, а также - увеличение лимфатических узлов в подмышечной области.
Почему у мужчин может возникнуть рак груди?
Главная причина - изменения гормонального фона. Но есть и другие факторы. Один из таких – возраст. Раком груди чаще всего болеют мужчины старше 60 лет. Рак груди среди мужчин может появиться из-за избыточного веса, печеночных заболеваний, на фоне приема эстрогенов, радиационного воздействия. Также заболевание может быть спровоцировано генетической поломкой – мутацией в генах BRCA1, 2, которая может передаваться от родителей.
Как мужчине проверить себя на рак груди?
Диагностика рака груди у мужчин такая же, как и у женщин: при необходимости выполняется маммография и УЗИ молочных желез. При подозрении на рак, по назначению врача может быть выполнена биопсия и, возможно, онкомаркеры.
Как лечат рак груди у мужчин?
Вид лечения зависит от распространенности болезни. Рак груди может требовать операционного вмешательства, лучевой терапии, химиотерапии, гормональной терапии, таргетной терапии или другого лечения, которое назначается врачом при необходимости. В любом случае рак груди как у мужчин, так и у женщин – не приговор! Однако для успешного результата лечения важны своевременная диагностика и качественное лечение.
Не бойтесь и будьте здоровы!