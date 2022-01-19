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Чоловіки теж хворіють на рак грудей: лікарі розповіли про причини, діагностику та лікування хвороби

Чоловіки теж хворіють на рак грудей: лікарі розповіли про причини, діагностику та лікування хвороби

Київ • УНН

 • 38834 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Рак грудної залози зустрічається не тільки у жінок, але і у чоловіків. Наскільки часто хворіють чоловіки і як виявити проблему УНН розповіли фахівці лікарні ізраїльської онкології LISOD.

Як часто чоловіки хворіють на рак грудей?

Чоловіки хворіють на рак грудної залози рідше, ніж жінки. За даними американського співтовариства клінічної онкології, серед усіх пацієнтів з раком грудей представники сильної статі становлять менше 1%. Тобто у жінок така пухлина зустрічається в 100 разів частіше.

У жінок рак молочної залози діагностується частіше на ранніх стадіях, а ось чоловіки звертаються до фахівців в більшості випадків вже в досить важкому стані. Головна проблема полягає в тому, що чоловіки рідше звертають уваги на зміни в області грудей, ніж жінки. Плюс до всього, про рак грудей серед жінок ведеться досить велика інформаційна кампанія: жінок запрошують на профілактичні огляди, видають спеціальні брошури, які інформують про перші ознаки раку. Багато чоловіків навіть не знають, що існує такий вид раку і тому часто занадто пізно йдуть до лікаря.

Які симптоми раку грудей у чоловіків?

Ви здивуєтеся, але вони схожі з жіночими! Це може бути пухлина в районі грудей, горбиста шкіра в цьому місці, різні потовщення тканини залози, зміна форми грудей або соска, виділення з соска, біль, а також - збільшення лімфатичних вузлів в пахвовій області.

Чому у чоловіків може виникнути рак грудей?

Головна причина - зміни гормонального фону. Але є й інші фактори. Один з таких - вік. Раком грудей найчастіше хворіють чоловіки старше 60 років. Рак грудей серед чоловіків може з'явитися через надмірну вагу, печінкові захворювання, на тлі прийому естрогенів, радіаційного впливу. Також захворювання може бути спровоковано генетичною поломкою - мутацією в генах BRCA1, 2, яка може передаватися від батьків.

Як чоловікові перевірити себе на рак грудей?

Діагностика раку грудей у чоловіків така ж, як і у жінок: при необхідності виконується мамографія та УЗД молочних залоз. При підозрі на рак, за призначенням лікаря може бути виконана біопсія і, можливо, онкомаркери.

Як лікують рак грудей у чоловіків?

Вид лікування залежить від поширеності хвороби. Рак грудей може вимагати операційного втручання, променевої терапії, хіміотерапії, гормональної терапії, таргетної терапії або іншого лікування, яке призначається лікарем при необхідності. У будь - якому випадку рак грудей як у чоловіків, так і у жінок - не вирок! Однак для успішного результату лікування важливі своєчасна діагностика і якісне лікування.

Не бійтеся і будьте здорові!

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