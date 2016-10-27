Мужчину задержали за хранение наркотиков и оружия в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, у которого обнаружили 6 мешков конопли и оружие. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
Полиция получила сообщение что в одном из домов мужчина сохраняет наркотические вещества. Проведя обыск по указанному адресу у мужчины обнаружили 6 мешков конопли, противотанковую мину без запала и 16 патронов калибра 7, 62 мм.
В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).
Мужчине грозит арест до 5 лет и штраф. Продолжается досудебное расследование.