Мужчину задержали за хранение наркотиков и оружия в Черкасской области

Полиция получила сообщение что в одном из домов мужчина сохраняет наркотические вещества. Проведя обыск по указанному адресу у мужчины обнаружили 6 мешков конопли, противотанковую мину без запала и 16 патронов калибра 7, 62 мм.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Мужчине грозит арест до 5 лет и штраф. Продолжается досудебное расследование.