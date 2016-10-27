Чоловіка затримали за зберігання наркотиків та зброї на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, у якого виявили шість мішків коноплі та зброю. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Черкаської області.
Поліція отримала повідомлення, що в одному із будинків чоловік зберігає наркотичні речовини. Провівши обшук за вказаною адресою у чоловіка виявили шість мішків коноплі, протитанкову міну без запалу та 16 патронів калібру 7, 62 мм.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
Чоловіку загрожує арешт до 5 років та штраф. Триває досудове розслідування.