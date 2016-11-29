Мужчину задержали за убийство сожительницы в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения своей сожительнице в Николаевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Николаевской области.
Так, 25 ноября в полицию поступило сообщение от 61-летней местной жительницы о том, что умерла ее 40-летняя соседка.
Заявительница рассказала, что вечером к ней зашел сосед и сообщил о смерти своей сожительницы. Зная о том, что соседи выпивают и могут выяснять отношения с помощью кулаков, женщина решила вызвать кроме скорой еще и правоохранителей.
На месте происшествия, в одной из комнат дома правоохранители обнаружили тело 40-летней женщины. Эксперт обнаружил многочисленные телесные повреждения, по его заключению смерть женщины наступила в результате проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца.
Сожитель пострадавшей, который ранее уже отбывал наказание за совершение кражи, признался, что во время совместного употребления алкогольных напитков между супругами разгорелась ссора, которая переросла в драку и, в какой-то момент он, выхватив нож из рук своей сожительницы, нанес ей удар в область грудной клетки.
Следственное отделение начало уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.