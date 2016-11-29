Чоловіка затримали за вбивство співмешканки на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який завдав смертельні ножові поранення своїй співмешканці на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Так, 25 листопада до поліції надійшло повідомлення від 61-річної місцевої мешканки про те, що померла її 40-річна сусідка.
Заявниця розповіла, що ввечері до неї зайшов сусід та повідомив про смерть своєї співмешканки. Знаючи про те, що сусіди випивають та можуть з’ясовувати стосунки за допомогою кулаків, жінка вирішила викликати окрім швидкої ще й правоохоронців.
На місці події, у одній із кімнат будинку, правоохоронці виявили тіло 40-річної жінки. Експерт виявив численні тілесні ушкодження, за його висновками смерть жінки настала в результаті проникаючого колото-різаного поранення грудної клітини з пошкодженням серця.
Співмешканець постраждалої, який раніше вже відбував покарання за скоєння крадіжки, зізнався, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між подружжям розгорілась сварка, яка переросла у бійку та, у якусь мить чоловік, вихопивши ножа з рук своєї співмешканки, наніс їй удар в область грудної клітини.
Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, йому оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.