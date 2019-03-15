Мужчину приговорили к 7 годам за "пьяное" ДТП с погибшими
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Черниговской области мужчину приговорили к 7 годам тюремного заключения за совершение смертельной аварии, в ходе которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
Инцидент произошел в Корюковском районе в августе прошлого года. Установлено, что в тот день водитель отдыхал у пруда вместе с друзьями и употреблял алкоголь. После этого сел за руль и, превысив скорость, сбил мужчину и женщину, которые двигались в попутном направлении. В результате ДТП пешеходы скончались на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба, Корюковский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
Напомним, на Полтавщине грузовик насмерть сбил пешехода.