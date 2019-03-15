Мужчину приговорили к 7 годам за "пьяное" ДТП с погибшими

Инцидент произошел в Корюковском районе в августе прошлого года. Установлено, что в тот день водитель отдыхал у пруда вместе с друзьями и употреблял алкоголь. После этого сел за руль и, превысив скорость, сбил мужчину и женщину, которые двигались в попутном направлении. В результате ДТП пешеходы скончались на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба, Корюковский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Напомним, на Полтавщине грузовик насмерть сбил пешехода.