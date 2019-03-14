На Полтавщині вантажівка на смерть збила пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Вчора, 13 березня, поблизу с. Степне на Полтавщині, вантажівка Scania під керуванням 62-річного чоловіка на смерть збила пішохода. Про це повідомляє УНН з посиланням на Полтавське районне відділення поліції.
Аварія сталася 13 березня, близько 17:30 поблизу с. Степне. Автомобіль Scania, під керуванням 62-річного чоловіка здійснив наїзд на 38-річного пішохода, мешканця с. Коломацьке. Унаслідок ДТП, пішохід помер на місці.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадаємо, у місті Бровари на Київщині сталася смертельна ДТП за участю працівника поліції, який на автомобілі на смерть збив чоловіка на пішохідному переході.