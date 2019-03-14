В Полтавской области грузовик насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Вчера, 13 марта, вблизи с. Степное в Полтавской области, грузовик Scania под управлением 62-летнего мужчины насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Полтавское районное отделение полиции.
Авария произошла 13 марта, около 17:30 вблизи с. Степное. Автомобиль Scania, под управлением 62-летнего мужчины совершил наезд на 38-летнего пешехода, жителя с. Коломацкое. В результате ДТП, пешеход скончался на месте.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Напомним, в городе Бровары Киевской области произошла смертельная ДТП с участием сотрудника полиции, который на автомобиле насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.