В Полтавской области грузовик насмерть сбил пешехода

Авария произошла 13 марта, около 17:30 вблизи с. Степное. Автомобиль Scania, под управлением 62-летнего мужчины совершил наезд на 38-летнего пешехода, жителя с. Коломацкое. В результате ДТП, пешеход скончался на месте.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, в городе Бровары Киевской области произошла смертельная ДТП с участием сотрудника полиции, который на автомобиле насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.



