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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Полтавской области грузовик насмерть сбил пешехода

Киев • УНН

 • 10570 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Вчера, 13 марта, вблизи с. Степное в Полтавской области, грузовик Scania под управлением 62-летнего мужчины насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Полтавское районное отделение полиции.

В Полтавской области грузовик насмерть сбил пешехода

Авария произошла 13 марта, около 17:30 вблизи с. Степное. Автомобиль Scania, под управлением 62-летнего мужчины совершил наезд на 38-летнего пешехода, жителя с. Коломацкое. В результате ДТП, пешеход скончался на месте.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, в городе Бровары Киевской области произошла смертельная ДТП с участием сотрудника полиции, который на автомобиле насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.

Украинские Национальные Новости

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