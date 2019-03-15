Чоловіка засудили до 7 років за "п'яну" ДТП з загиблими
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Чернігівщині чоловіка засудили до 7 років ув’язнення за скоєння смертельної аварії, в ході якої загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Подія трапилась у Корюківському районі у серпні минулого року. Встановлено, що того дня водій відпочивав на ставку разом з друзями і вживав алкоголь. Після цього сів за кермо і, перевищивши швидкість, збив чоловіка та жінку, які рухалися в попутному напрямку. Внаслідок ДТП пішоходи померли на місці події.
Як повідомляє прес-служба, Корюківський районний суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді 7 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.
Нагадаємо, на Полтавщині вантажівка на смерть збила пішохода.