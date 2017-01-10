Мужчину арестовали за развращение несовершеннолетней дочери в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура арестовала жителя Киевской области за развращение несовершеннолетней дочери. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что 2 января 2017 г., 33-летний мужчина, по месту жительства с. Бородянка Киевской области, совершил развратные действия в отношении своей 14-летней дочери.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.
По ходатайству Фастовской местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается.