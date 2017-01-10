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Чоловіка заарештувала за розбещення неповнолітньої дочки на Київщині

Чоловіка заарештувала за розбещення неповнолітньої дочки на Київщині

Київ • УНН

 • 7769 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура заарештувала жителя Київщини за розбещення неповнолітньої дочки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Установлено, що 2 січня 2017 року, 33-річний чоловік, за місцем свого проживання смт. Бородянка Київської області, вчинив розпусні дії відносно своєї 14-річної дочки.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.2 ст.156 ( розбещення неповнолітніх ) КК України.

За клопотанням Фастівської місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

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