Чоловіка заарештувала за розбещення неповнолітньої дочки на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура заарештувала жителя Київщини за розбещення неповнолітньої дочки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що 2 січня 2017 року, 33-річний чоловік, за місцем свого проживання смт. Бородянка Київської області, вчинив розпусні дії відносно своєї 14-річної дочки.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч.2 ст.156 ( розбещення неповнолітніх ) КК України.
За клопотанням Фастівської місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Досудове розслідування триває.