Мужчину в Донецкой области приговорили к исправительным работам за избиение ребенка

Инцидент произошел в июле прошлого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного спьяння, проснулся и не нашел деньги.

Увидев у детей сладости, он подумал, что деньги забрали они, чтобы купить себе сладостей. Девочка не признавалась в том, что брала деньги, поэтому отчим разозлился и начал бить ее сначала ремнем по рукам, спине, груди и ногах. После того как ребенок выбежал на улицу, он взял во дворе деревянную палку и продолжил ее избивать. В общем, мужчина нанес ребенку не менее 25 ударов в различные части тела.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Добропольский горрайонный суд своим приговором назначил мужчине наказание в виде одного года исправительных работ по месту его работы, с удержанием в доход государства 20% заработной платы.