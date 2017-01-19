Чоловіка на Донеччині засудили до виправних робіт за побиття дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На Донечинні до одного року виправних робіт засудили 34-річного чоловіка, який побив 8-річну дівчинку. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Інцидент стався у липні минулого року. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яння, прокинувся та не знайшов гроші.
Побачивши у дітей солодощі, він подумав, що гроші забрала малеча, аби купити собі ласощів. Дівчинка не зізнавалася в тому, що брала гроші, тому вітчим розлютився та почав бити її спочатку ременем по руках, спині, грудях та ногах. Після того як дитина вибігла на вулицю, він взяв у дворі дерев’яну палицю та продовжив її бити. Загалом, чоловік наніс дитині не менше 25 ударів у різні частини тіла.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.
Добропільский міськрайонний суд, своїм вироком, призначив чоловіку покарання у вигляді одного року виправних робіт за місцем його роботи, з утриманням в дохід держави 20% заробітньої плати.