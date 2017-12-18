Мужчину арестовали за выстрел в мэра Белозерска
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. По ходатайству прокуратуры арестован 61-летний мужчина, который стрелял в мэра Белозерска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Событие произошло 13 декабря в Белозерском. 61-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в помещение исполкома Белозерского городского совета.
В приемной городского головы он встретил знакомого, которому начал угрожать убийством, демонстрируя охотничье оружие и гранату. В дальнейшем мужчина пошел в кабинет секретаря указанного горсовета, где продолжил демонстрировать гранату, и приставив нож к лицу секретаря, стал высказывать угрозы убийством, при этом нанес женщине несколько ударов кулаками в область спины и головы.
После этого пьяный мужчина вышел на улицу, достал обрез охотничьего ружья и совершил выстрел в мэра, который в это время подъехал к исполкому.
Пострадавшему удалось избежать попадания пули, после чего он вместе с еще одним мужчиной задержал нападавшего и вызвал правоохранителей.
Правонарушителю сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно - по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством).
15 декабря по ходатайству Константиновской местной прокуратуры суд арестовал мужчину сроком на 60 суток без возможности внесения залога.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киеве мужчина трижды совершил нападение на один пункт предоставления кредитов.