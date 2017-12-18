Чоловіка арештували за постріл у мера Білозерська
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За клопотанням прокуратури заарештовано 61-річного чоловіка, який стріляв у міського голову Білозерська. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
Подія сталася 13 грудня у місті Білозерське. 61-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до приміщення виконкому Білозерської міської ради.
У приймальні міського голови він зустрів знайомого, якому почав погрожувати вбивством, демонструючи мисливську зброю та гранату. У подальшому чоловік пішов до кабінету секретаря вказаної міськради, де продовжив демонструвати гранату, та приставивши ніж до обличчя секретаря, став висловлювати погрозу вбивством, при цьому завдав жінці декілька ударів кулаками в область спини та голови.
Після цього п’яний чоловік вийшов на вулицю, дістав обріз мисливської рушниці та скоїв постріл у міського голову, який саме в цей час під’їхав до виконкому.
Потерпілому вдалося уникнути попадання кулі, після чого він разом із ще одним чоловіком затримав нападника та викликав правоохоронців.
Правопорушнику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме - за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством).
15 грудня за клопотанням Костянтинівської місцевої прокуратури суд заарештував чоловіка строком на 60 діб без можливості внесення застави.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Києві чоловік тричі скоїв напад на один пункт надання кредитів.