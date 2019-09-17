Мужчина изнасиловал 75-летнюю жительницу Кировоградской области

"Мы подтверждаем этот факт. Обстоятельства устанавливают", - добавили в полиции.

Как стало известно корреспонденту УНН, из собственных источников, мужчина постучал в дверь дома своей жертвы.

Когда она открыла, напал на нее и изнасиловал. Информации об ограблении потерпевшей пока нет.

Напомним, правоохранители сообщили о изнасиловании 15-летней девушки в Черниговской области.