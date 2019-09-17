Мужчина изнасиловал 75-летнюю жительницу Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 сентября. УНН. Неизвестный изнасиловал 75-летнюю жительницу Александрии, Кировоградская область. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-служба ГУ НП области.
"Мы подтверждаем этот факт. Обстоятельства устанавливают", - добавили в полиции.
Как стало известно корреспонденту УНН, из собственных источников, мужчина постучал в дверь дома своей жертвы.
Когда она открыла, напал на нее и изнасиловал. Информации об ограблении потерпевшей пока нет.
Напомним, правоохранители сообщили о изнасиловании 15-летней девушки в Черниговской области.