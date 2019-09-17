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Чоловік зґвалтував 75-річну жительку Кіровоградщини

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 вересня. УНН. Невідомий зґвалтував 75-річну жительку Олександрії, Кіровоградська область. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в пресслужбі ГУ НП області.

“Ми підтверджуємо цей факт. Обставини встановлюють”, — додали в поліції.

Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел, чоловік постукав у двері домівки своєї жертви.

Коли та відчинила, напав на неї і зґвалтував. Інформації про пограбування потерпілої наразі немає.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про зґвалтування 15-річної дівчини у Чернігівській області.

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