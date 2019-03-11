Мужчина изнасиловал 21-летнюю девушку, а затем требовал от нее 2 тысячи долларов

"В конце июня 2017 года 45-летний преступник нашел на сайте OLX объявление 21-летней девушки о поиске работы, позвонил ей и пригласил якобы для проведения собеседования в свой дом в одном из сел Барышевского района Киевской области", - говорится в сообщении.

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Когда девушка пришла в дом злоумышленника, он нанес ей несколько ударов кулаками по голове и телу, связал и изнасиловал. Злоумышленник удерживал девушку связанной с 11:00 следующего дня, при этом он ее насиловал и бил. Преступник все снимал на телефон и предъявил девушке требование о передаче ему 2 тыс. долларов США, и он не будет распространять фотоснимки и видеозапись в сети интернет и его близким родственникам. Преступник отпустил потерпевшую лишь после того, как она пообещала привезти ему денежные средства.

По принципиальной позиции Барышевского отдела Бориспольской местной прокуратуры Киевской области маньяк-насильник признан виновным в совершенных преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 1 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы.

Напомним, в Новой Каховке Херсонской области неизвестный изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.