Чоловік зґвалтував 21-річну дівчину, а потім вимагав від неї 2 тисячі доларів

ukru
22 березня, 17:51 • 77814 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 120819 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 103548 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 103419 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 87812 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101689 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151372 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167996 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154842 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 246899 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.3 м/с
35 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 33450 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 56895 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 45503 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 46030 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 57748 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 163530 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 246899 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 210018 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 194837 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 161448 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 57069 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 53628 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 69312 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 49929 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 81350 перегляди
Актуальне
Чоловік зґвалтував 21-річну дівчину, а потім вимагав від неї 2 тисячі доларів

Чоловік зґвалтував 21-річну дівчину, а потім вимагав від неї 2 тисячі доларів

Київ • УНН

 • 28789 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. На Київщині 45-річний злочинець запросив дівчину, яка через OLX шукала роботу, до себе до дому на співбесіду та зґвалтував її, фільмуючи все на телефон, а потім вимагав у неї 2 тисячі доларів США за нерозповсюдження відео. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

“Наприкінці червня 2017 року 45-річний злочинець знайшов на сайті „OLX“ оголошення 21-річної дівчини про пошук роботи, зателефонував їй та запросив нібито для проведення співбесіди до свого будинку в одному із сіл Баришівського району Київської області”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік зґвалтував жінку в її власному домі на Кіровоградщині

Коли дівчина прийшла до будинку зловмисника, він наніс їй декілька ударів кулаками по голові та тілу, зв’язав та зґвалтував. Зловмисник утримував дівчину зв’язаною до 11 години наступного дня, при цьому він її ґвалтував та бив. Злочинець все фільмував на телефон і пред’явив дівчині вимогу про передачу йому 2 тис. доларів США, натомість він не розповсюджуватиме фотознімки та відеозапис в мережі інтернет та її близьким родичам. Злочинець відпустив потерпілу лише після того, як вона пообіцяла привезти йому грошові кошти.

За принципової позиції Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області маніяка — ґвалтівника визнано винним у скоєних злочинах, передбачених ч. 1 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом), ч. 1 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Новій Каховці Херсонської області невідомий зґвалтував неповнолітню дівчину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03