Чоловік зґвалтував 21-річну дівчину, а потім вимагав від неї 2 тисячі доларів

“Наприкінці червня 2017 року 45-річний злочинець знайшов на сайті „OLX“ оголошення 21-річної дівчини про пошук роботи, зателефонував їй та запросив нібито для проведення співбесіди до свого будинку в одному із сіл Баришівського району Київської області”, — йдеться у повідомленні.

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Коли дівчина прийшла до будинку зловмисника, він наніс їй декілька ударів кулаками по голові та тілу, зв’язав та зґвалтував. Зловмисник утримував дівчину зв’язаною до 11 години наступного дня, при цьому він її ґвалтував та бив. Злочинець все фільмував на телефон і пред’явив дівчині вимогу про передачу йому 2 тис. доларів США, натомість він не розповсюджуватиме фотознімки та відеозапис в мережі інтернет та її близьким родичам. Злочинець відпустив потерпілу лише після того, як вона пообіцяла привезти йому грошові кошти.

За принципової позиції Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області маніяка — ґвалтівника визнано винним у скоєних злочинах, передбачених ч. 1 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом), ч. 1 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Новій Каховці Херсонської області невідомий зґвалтував неповнолітню дівчину.