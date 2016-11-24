Мужчина собирался расправиться с экс-женой с помощью нунчаку в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Днепре в дежурную службу патрульной полиции поступил вызов от горожанки, что ей угрожает расправой бывший человек, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра, пишет УНН-Центр.
Заявительница правоохранителям рассказала, что она должна встретиться со своим бывшим мужем, который в телефонном разговоре угрожал ей физической расправой. Женщина была пьяна и вооруженная ножом.
Правоохранители дождались прихода мужа. Когда патрульные заметили, что из кармана выглядит деревянная бита, то задержали его.
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Во время поверхностного осмотра у него обнаружили предмет, похожий на нунчаку (традиционная японская оружие, представляет собой две соединенные цепью или веревкой палки). Инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа, которая изъяла предмет японского боевого искусства.
Заявителя и мужчину доставили в отделение полиции.