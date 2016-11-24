Чоловік збирався розправитися з екс-дружиною за допомогою нунчаку у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Дніпрі до чергової служби патрульної поліції надійшов виклик від містянки, що їй погрожує розправою колишній чоловік, повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпра, пише УНН-Центр.
Заявниця правоохоронцям розповіла, що вона має зустрітись із своїм колишнім чоловіком, який у телефонній розмові погрожував їй фізичною розправою. Жінка була напідпитку та озброєна ножем.
Правоохоронці дочекались приходу чоловіка. Коли патрульні помітили, що з його кишені виглядає дерев’яна бита, то затримали його.
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Під час поверхневого огляду у нього виявили предмет, схожий на нунчаку (традиційна японська зброя, що являє собою дві з’єднані ланцюгом чи мотузкою палиці). Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка вилучила предмет японського бойового мистецтва.
Заявницю та чоловіка доставили до відділку поліції.