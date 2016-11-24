Чоловік збирався розправитися з екс-дружиною за допомогою нунчаку у Дніпрі

Заявниця правоохоронцям розповіла, що вона має зустрітись із своїм колишнім чоловіком, який у телефонній розмові погрожував їй фізичною розправою. Жінка була напідпитку та озброєна ножем.

Правоохоронці дочекались приходу чоловіка. Коли патрульні помітили, що з його кишені виглядає дерев’яна бита, то затримали його.

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Під час поверхневого огляду у нього виявили предмет, схожий на нунчаку (традиційна японська зброя, що являє собою дві з’єднані ланцюгом чи мотузкою палиці). Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка вилучила предмет японського бойового мистецтва.

Заявницю та чоловіка доставили до відділку поліції.