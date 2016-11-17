Мужчина погиб в результате пожара в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киевской области мужчина погиб в результате пожара в частном жилом доме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киевской области.
Сегодня 17 ноября в 06:10 к спасателям поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в селе Рожки по улице Центральной.
На месте происшествия спасатели выяснили, что огнем охвачен почти весь жилой дом и со слов свидетелей, в нем должен находиться человек. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и загромождением вещами домашнего обихода, что блокировало проход к очагу возгорания. Во время разведки было обнаружено тело хозяина жилого дома 1945 года.
Спасатели ликвидировали пожар в 13:20 - полностью ликвидирован. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.
Напомним, спасатели потушили пожар в ангаре в Киевской области.