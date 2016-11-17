Чоловік загинув внаслідок пожежі на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Київщині чоловік загинув внаслідок пожежі у приватному житловому буднику. Про це УНН повідомили у перс-службі ГУ ДСНС в Київській області.
Сьогодні 17 листопада о 06:10 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в селі Ріжки по вулиці Центральній.
На місці події рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено майже весь житловий будинок та зі слів свідків, в ньому повинен знаходитись чоловік. Гасіння пожежі ускладнювалось сильним задимленням та захаращенням речами домашнього вжитку, що блокували прохід до осередку загорання. Під час розвідки було виявлено тіло господаря житлового будинку 1945 року народження.
Рятувальники ліквідували пожежу о 13:20 — повністю ліквідовано. Причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.
Нагадаємо, рятувальники загасили пожежу в ангарі на Київщині.