Человек, который взобрался на Эйфелеву башню, оказался россиянином

Как сообщил BFMTV близкий к расследованию источник, мужчина оказался выходцем из России, который обратился к Франции за убежищем.

Отмечается, что он в течение шести часов находился на конструкции и спустился вниз после переговоров со спасателями.

Сейчас мужчина находится под стражей.

В то же время сообщается, что у мужчины, вероятно, были суицидальные наклонности.

Напомним, вчера Эйфелеву башню эвакуировали и закрыли для туристов из-за мужчины, который пытался подняться по ее конструкциям.