Человек, который взобрался на Эйфелеву башню, оказался россиянином
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Мужчина, который вчера залез по конструкциям на Эйфелеву башню, оказался россиянином. Об этом сообщает BFM TV, передает УНН.
Как сообщил BFMTV близкий к расследованию источник, мужчина оказался выходцем из России, который обратился к Франции за убежищем.
Отмечается, что он в течение шести часов находился на конструкции и спустился вниз после переговоров со спасателями.
Сейчас мужчина находится под стражей.
В то же время сообщается, что у мужчины, вероятно, были суицидальные наклонности.
Напомним, вчера Эйфелеву башню эвакуировали и закрыли для туристов из-за мужчины, который пытался подняться по ее конструкциям.