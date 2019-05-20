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Ейфелеву вежу евакуювали та закрили для туристів

Ейфелеву вежу евакуювали та закрили для туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Ейфелеву вежу у Парижі евакуювали та закрили для туристів через чоловіка, який намагався піднятися по її конструкціям. Про це УНН повідомляє з посиланням на BFM TV.

Так, сьогодні, 20 травня, невідомий чоловік намагався піднятися на Ейфелеву вежу – його помітили на другому поверсі конструкції.

Після цього вежу евакуювали та закрили, територію навколо вежі оточили правоохоронці. Крім того, на місці події присутні пожежники.

На сторінці пам’ятки у Twitter також вказано, що наразі Ейфелева вежа закрита.

"Ейфелева вежа закрита до подальшої інформації. Щоб уникнути тривалого очікування, ми рекомендуємо нашим відвідувачам відкласти свій візит", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ейфелеву вежу закривали у листопаді 2018 року через маніфестації "жовтих жилетів".

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