Ейфелеву вежу евакуювали та закрили для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Ейфелеву вежу у Парижі евакуювали та закрили для туристів через чоловіка, який намагався піднятися по її конструкціям. Про це УНН повідомляє з посиланням на BFM TV.
Так, сьогодні, 20 травня, невідомий чоловік намагався піднятися на Ейфелеву вежу – його помітили на другому поверсі конструкції.
Після цього вежу евакуювали та закрили, територію навколо вежі оточили правоохоронці. Крім того, на місці події присутні пожежники.
На сторінці пам’ятки у Twitter також вказано, що наразі Ейфелева вежа закрита.
"Ейфелева вежа закрита до подальшої інформації. Щоб уникнути тривалого очікування, ми рекомендуємо нашим відвідувачам відкласти свій візит", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Ейфелеву вежу закривали у листопаді 2018 року через маніфестації "жовтих жилетів".